阪神は13日、TORACODAYグルメの発売を発表した。今年は16人の選手とコラボをしたグルメを販売。森下の「まるごと！冷凍パインサイダー」や、熊谷の「なめらか！プリンパフェ」など、SNS映え間違いなしの華やかなスイーツやドリンク、おつまみまで展開される。5月15（金）〜17日（日）のTORACODAYの3日間は、対象商品を1点購入ごとに「TORACODAYオリジナルノベルティ（詳細は後日発表）」がプレゼントされる。販売開