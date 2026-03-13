【マイアミ（米フロリダ州）】野球の国、地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」で連覇を狙う野球日本代表「侍ジャパン」は１２日、米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで渡米後初の全体練習を行った。鈴木（カブス）、吉田（レッドソックス）らがフリー打撃で汗を流し、投内連係でグラウンドの感触を確かめた。井端監督は練習後の記者会見で、１４日（日本時間１５日）の準々決勝・ベネズエラ戦の