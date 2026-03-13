大相撲春場所2日目から途中休場していた西前頭7枚目の伯乃富士（22＝伊勢ケ浜部屋）が13日、7日目から再出場することになった。同じく途中休場を経て5日目から復帰した西前頭6枚目の阿武剋（25＝阿武松部屋）との“再出場対決”となる。伯乃富士は先場所に痛めた左足を初日の欧勝馬戦で悪化させた。2日目の9日、日本相撲協会に「左リスラン関節じん帯損傷約3週間の安静加療を要する」との診断書を提出し、休場した。休場は2