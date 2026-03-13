来週19日から開始するガソリン1リットルあたり170円程度に抑える激変緩和措置について、片山財務大臣はイラン情勢が長期化した場合でも途絶えることなく措置を続けると強調しました。片山さつき 財務大臣「財政負担につきましても予断をもってお答えすることは難しい。仮に事態が長期化しても途絶えることなく、持続的に国民の皆様の生活をお支えすべくやってまいります」政府は来週19日からガソリンの小売価格を全国平均で17