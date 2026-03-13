1次ラウンド3試合に登板し無失点の右腕マチャドWBCベネズエラ代表のアンドレス・マチャド投手は12日（日本時間13日）、準々決勝の日本戦に向けて、米マイアミのローンデポパークで公式練習を行った。練習前には、オリックスで同僚の宮城大弥投手、曽谷龍平投手の両左腕と談笑。「日本戦でぜひ登板したい」と闘志を見せた。ベネズエラよりも一足先に公式練習を行っていた野球日本代表「侍ジャパン」。宮城と曽谷は、一塁側ダグ