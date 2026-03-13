【モデルプレス＝2026/03/13】YouTuberのヒカルが3月13日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。アメリカでの入国審査でトラブルにあったことを明かした。【写真】女性化乳房症と診断された人気YouTuber、真剣に症状を伝える様子◆ヒカル、米国入国審査でトラブルヒカルは「アメリカへの入国審査でパスポートとの顔が違いすぎるという理由で、別室に連れて行かれて、そこからスマホ封印されて2時間近く入国できなかった」と入国審査で