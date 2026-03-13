「好き」の一言が言えずに胸にしまっている想い。そんな純な気持ちがあふれ出て、男性が告白に至るのはどんなときでしょうか。そこで今回は、『スゴレン』男性読者への調査結果をもとに、「ずっと好きな気持ちを隠してきた彼女に、思わず告白したくなった瞬間」をご紹介します。【１】周りに冷やかされて「そんなんじゃねーよ！」と言ってしまったとき「『ヤバイ！』と思った…」（１０代男性）というように、本心と真逆のセリフを