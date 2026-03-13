俳優の黒木華、勝地涼、鈴木浩介が13日、都内で行われた舞台『NORA』の制作発表会見に参加した。【集合ショット】カワイイ…！花束を手に笑顔をみせる黒木華ら現在ヨーロッパで注目を集めるロシア出身の演出家ティモフェイ・クリャービンが演出を手掛ける舞台『NORA』。ヘンリック・イプセンの名作『人形の家』を現代のスマホ中心の生活に移して描き、ティモフェイ・クリャービンの代表作となっている。『人形の家』は、1879年