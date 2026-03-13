未治療の肺線維症のマウスで老化細胞（青色）が存在する様子（上）と、ナトリン3bを投与し老化細胞（青色）が減少した様子（京都大近藤祥司准教授提供）年齢とともに蓄積され、慢性的な炎症の原因とされる「老化細胞」を除去する方法をマウスの実験で発見したと、京都大の近藤祥司准教授（老年医学）らのチームが13日までに国際学術誌に発表。国の指定難病にもなっている肺線維症などの加齢性疾患の治療につながる可能性がある。