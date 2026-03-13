ＷＢＣ日本代表のオリックス・宮城大弥を兄に持つ、女優でタレントの宮城弥生（２０）が１２日、自身のインスタグラムを更新。１４日（日本時間１５日）にベネズエラと準々決勝を戦う侍ジャパンへエールを送った。弥生は兄の名前が書かれたタオルを手に東京ドームで応援する姿の写真を投稿。「２０２６ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）日本代表の準々決勝の相手は１次ＲプールＤ２位通過でメジャーリーガーが２