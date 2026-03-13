ニッポン放送の社長定例会見が13日、東京・有楽町の同局で開かれた。同局では第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本戦全試合を実況生中継しており、檜原麻希社長は「手応えを感じている」と所感を述べた。同局では2006年の第1回大会から中継してきたWBCの日本戦全試合を実況生中継している。映像中継ではネットフリックスが独占配信している。檜原氏は「今回、初めて聞いていただく方やラジオから離れていた