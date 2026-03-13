政府は13日の閣議で、インテリジェンスの司令塔機能の強化に向けた国家情報会議設置法案を決定した。政府の情報収集能力を向上させるため、首相が議長を務める「国家情報会議」の内閣への設置や、司令塔となる「国家情報局」の創設などが盛り込まれている。政府は、今の国会に提出し、成立を図る。木原官房長官は13日の会見で、「昨今の複雑で厳しい国際環境においては、より質が高く時宜にかなった情報をもとに、政府として的確な