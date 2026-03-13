突然の「新型EV」発売ドタキャン！最大6900億円の赤字を抱えるホンダ、生き残りをかけた次なる一手とは？全国各地でガソリン価格が急騰した3月12日、ホンダはEV戦略大幅転換を主な理由に2026年3月期通期で最大6900億円赤字の見通しを明らかにしました。ネットニュースやテレビの経済ニュースでは「ホンダ、上場後初の最終赤字」という切り口でホンダの将来を案じています。【画像】超カッコいい！ 開発中止のスーパーカーで