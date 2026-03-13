＜台湾ホンハイレディース2日目◇13日◇ザ・オリエントゴルフ＆カントリークラブ（台湾）◇6720ヤード・パー72＞国内女子ツアー新規大会の第2ラウンドが進行している。昨季の「日本女子プロ」覇者・金澤志奈が前半を3バーディ・1ボギーで回り、日本勢トップのトータル3アンダー・2位でハーフターンしている。【ライブフォト】金澤志奈とクジャクのコラボ？トータル6アンダー・単独首位にヌック・スカパン（タイ）。トータル2アン