広い範囲でスギ花粉の飛散がピークを迎えています。今日13日(金)は北よりの風が強まり、東北から九州の広い範囲で花粉が飛びやすい状況となっています。この先一週間は晴れる日が多く、花粉の飛散はピークの状態が続きそうです。今日13日から14日にかけて風が強まり花粉が飛びやすい今日13日(金)は全国的に北よりの風が強まっていて、東北から九州は広い範囲で花粉が飛びやすい状況となっています。花粉の飛散予測によると、今日