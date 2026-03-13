トランプがイランに「何が起きるか見ておけ」警告でドル買い加速 トランプ米大統領が「我々は無制限の弾薬、比類ない火力、そして十分な時間がある。きょう、このクズ（イラン）に何が起こるか見ておけ」と警告。 米国のイランに対する攻撃強化への警戒から有事のドル買いが加速。ドル円は一時159.69円まで急伸。原油市場は今のところ動きは見られない。米株先物は上げ幅を縮小している。