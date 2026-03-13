原油睨みながらの展開続く、戦争長期化に身構えドル円24年7月来高値更新 原油を睨みながらの展開が続ている。原油が下落すればドルは売られ、原油が上昇すればドルは買われる。原油に連動しドル円は一時159円ちょうど付近まで下げるも、午後に入り再び上昇。 トランプ米大統領が「この狂ったクズ（イラン）にきょう、何が起きるか見ておけ」との警告を受けドル買いが強まり、ドル円は一時159.69円まで急伸、2024年7月来高