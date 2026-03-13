KEFは、3月13日～5月10日の間、東京・青山にある直営店のKEF Music Gallery TOKYOで試聴体験フェアを開催する。期間中に試聴体験および製品購入すると、ボールペンなどKEFオリジナルグッズがプレゼントされる。 KEFオリジナルボールペン(色は選べない) 期間内に試聴予約および試聴体験した人全員にKEFオリジナルボールペンがプレゼントされる。さらに試聴体験後、5月31日までにKEF Music Gallery T