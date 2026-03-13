お笑いコンビ・おかずクラブ（オカリナ、ゆいＰ）が、テレビ静岡のレギュラー出演番組「ただいま！テレビ」（月〜金・ 午後４時５０分）を、３月末で“卒業”することが１２日、発表された。おかずクラブは、番組がスタートした２０１９年７月から出演。静岡県内のさまざまな場所を巡り、地域の人々と触れ合うロケコーナーを担当してきた。当初のコーナー「ただいま日和」から、２０２３年１０月に始まった「しずおか裏表さん