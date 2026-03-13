すぐ作れる「爆速味玉」 ラーメンのトッピングやお弁当に便利な「味玉」。今回は、漬け時間ゼロで作れるレシピをご紹介します。覚えておくと、重宝すること間違いなし。 市販の麺つゆが大活躍！ 1. 小鍋に麺つゆを入れて、中火で温めます。 2. 1.が沸いたら、むいておいたゆで卵をイン。回したり、麺つゆをかけたりして、味を絡めましょう。 3.お好みの固さになったら完成です。 実際にこのレシピで作った人