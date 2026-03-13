◇卓球 WTTチャンピオンズ 重慶(10日〜15日、中国)女子シングルス2回戦が13日に行われ、世界ランク8位の張本美和選手が同35位のハーシー選手(ウェールズ)を破り、ベスト8進出を果たしました。張本選手はハーシー選手と国際大会で過去4戦全勝。2022年以来の対戦でした。17歳の張本選手にとって相手も19歳と10代同士の対戦です。第1ゲームは苦戦を強いられ10-11とゲームポイントを握られますが、そこから逆転でゲームを奪取。第2ゲー