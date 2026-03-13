ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で初めて８強入りしたカナダは、１３日（日本時間１４日）の準々決勝で戦う米国に対し、２００６年の第１回大会１次ラウンドで勝利した後、４連敗を喫している。当時から指揮を執っているウィット監督は記者会見で、「（０６年の米国は）才能あふれるチームだったが、我々には最高の試合をするという、より強い決意と闘志があった」と懐かしみ、熱戦の再現を誓った。