3月13日（現地時間12日）、クリプトドットコム・アリーナでロサンゼルス・レイカーズとシカゴ・ブルズが対戦。ホームで待ち受けていたレイカーズ所属の八村塁と、ブルズと2Way契約を結ぶ河村勇輝が世界最高峰の舞台で顔を合わせた。 レブロン・ジェームズが4試合ぶりの復帰を果たしたレイカーズは、八村、レブロンに加え、ルカ・ドンチッチ、オースティン・リーブス、ディ