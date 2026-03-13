3月13日、Wリーグは4月に開催する「京王電鉄 presents Wリーグプレーオフ 2025-26 ファイナル」がNHK BSで放送されることを発表した。 放送される試合は、4月5日に行われるファイナルGAME2以降の4試合。今シーズンの優勝が決まる可能性がある11日のGAME3、12日のGAME4、13日のGAME5は、いずれも生中継される。 今シーズンのプレーオフには、レギュラーシーズン1位の