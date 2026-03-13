イムラが続落している。１２日の取引終了後に発表した２７年１月期の連結業績予想で、売上高２２５億円（前期比３．１％増）、営業利益７億円（同３８．４％減）、純利益４億６０００万円（同５１．８％減）と大幅減益を見込むことが嫌気されている。 包材・商品パッケージ分野に向けた商材の投入などにより売上高は増収を見込むものの、材料価格の改定による材料費の増加や新工場建設に伴う減価償却費負担の増加など