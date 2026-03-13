ＳＢＩホールディングスは３日ぶりに反発している。午後１時４５分ごろに未定としていた２６年３月期の期末配当予想を７５円にすると発表したことが好材料視されている。昨年１２月に１株から２株への株式分割を実施していることから、年間配当予想は実質増配となる。 出所：MINKABU PRESS