午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は４７０、値下がり銘柄数は１０５０、変わらずは６７銘柄だった。業種別では３３業種中８業種が上昇。値上がり上位に鉱業、卸売、倉庫・運輸など。値下がりで目立つのは輸送用機器、空運、ゴム製品など。 出所：MINKABU PRESS