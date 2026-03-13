The Black Crowesが、ニューアルバム『A Pound Of Feathers』を本日3月13日にSilver Arrow Recordsよりリリースした。 （関連：Nikoん「今、日本で一番カッコいいバンド」音に宿る“情緒”ーー47都道府県ツアーで得た自信を示したステージ） ジェイ・ジョイスがプロデュースを手掛け、ナッシュビルでレコーディングされた本作には、先行リリースされた「