北中米W杯を前に、無念の負傷だ。メキシコのクラブ・アメリカは現地３月12日、GKルイス・マラゴンの手術が無事に終了したことを公表。「完全回復までの期間は、６か月から８か月を見込んでいる」とのことだ。同国メディア『Prensa Mercosur』も、メキシコ代表の29歳守護神の状況を報じ、「６月11日に行なわれるメキシコ対南アフリカの開幕戦で、ハビエル・アギーレ監督にとってGKの最有力候補だったが、アキレス腱断裂のため