嵐の公式Instagramが、メンバー5人でぴったりと寄り添う集合ショットを公開。3月4日にリリースした新曲「Five」の反響に対する感謝を投稿している。 【写真＆動画】嵐が肩を組み寄り添う笑顔5ショット／「Five」MV＆ジャケ写 ■感謝のメッセージと5人の距離感にファン歓喜 公開された集合ショットでは、嵐の5人が「Five」のジャケットや、3月5日21時に解禁したMVの衣装で登場し、“5”と掲げたピンク×ブル&#