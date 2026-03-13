アルトナー [東証Ｐ] が3月13日後場(14:00)に決算を発表。26年1月期の連結経常利益は前の期非連結比0.1％増の18.2億円になり、27年1月期も前期比9.8％増の20億円に伸びを見込み、12期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。13期連続増収、増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比2円増の86円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である11-1月期(4Q)の連結経常利益は前年同期非連結比25.6％減の3.4