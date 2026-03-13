石井表記 [東証Ｓ] が3月13日後場(14:00)に決算を発表。26年1月期の連結経常利益は前の期比6.8％増の11.8億円になり、従来予想の10.5億円を上回り、減益予想から一転して増益で着地。27年1月期も前期比1.9％増の12億円に伸びる見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を20円→28円(前の期は20円)に増額し、今期も前期比8円増の36円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である11-1月期(4Q)の連結経常利益は前年同