13日14時現在の日経平均株価は前日比790.18円（-1.45％）安の5万3662.78円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は470、値下がりは1050、変わらずは67と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は232.64円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＳＢＧ が141.19円、東エレク が135.37円、ファストリ が40.91円、ファナック が25.57円と続いている。 プラス寄与度トップはレ&