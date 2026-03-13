13日の外国為替市場のドル円相場は午後2時時点で1ドル＝159円50銭前後と、前日午後5時時点に比べ72銭の大幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝183円47銭前後と7銭の小幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース