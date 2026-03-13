台湾の人気YouTuberが福岡で出会ったタクシー運転手に感動したと明かした。台湾メディアのETtodayが12日に報じた。記事によると、YouTubeのチャンネル登録者数が254万人に上る「蔡阿嘎」はこのほど、妻と子どもが香港旅行に出かけて一人になったため、単身で福岡旅行に訪れたことをSNSで報告した。蔡阿嘎によると、旅行を終えて台湾に戻る際に空港まで乗せてくれたタクシーの運転手はとても気さくな人で、台湾人と聞く