中東情勢による影響で、外国為替市場で1年8か月ぶりとなる1ドル＝159円台後半まで円安が進んでいます。これに先立ち、片山財務相は13日の閣議後会見で、為替介入への考えを問われ、「特殊な状況の中で原油価格が高騰する中、国民生活に与える影響を念頭にして、いかなる時いかなる場合も万全の対応を取るという方針で臨んでいる」と述べ、円売りをけん制しました。その上で、「米国当局とは日頃より以上に、非常に緊密に連絡を取り