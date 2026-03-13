漫画『ブルーロック』作画担当のノ村優介氏が13日、自身のXを更新。『ブルーロック』とユニクロがコラボレーションしたTシャツが発売されることを受け、自身とユニクロの関係性を打ち明けた。【画像】かっこいい絵柄！『ブルーロック』ユニクロのコラボTシャツユニクロとのコラボは、特別な描き下ろしイラストをはじめ、主要キャラクターと作品の世界観を融合したグラフィックをTシャツで表現。コラボしたUTは、5月に発売され