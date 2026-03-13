最大クラスのマグニチュード（Ｍ）９級の南海トラフ地震が発生すれば、東日本大震災を上回る深刻な液状化被害をもたらす恐れが大きい。国の試算では約１１万棟が全壊し、復旧は長期化する。事前対策として地盤改良などで被害を軽減できるが費用は高額だ。調査費や工事費を補助する自治体も限られ、対策への関心は高まっていない。政府は昨年３月、静岡県沖から宮崎県沖にかけて延びる南海トラフを震源とする地震の被害想定を公