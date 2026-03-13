東急東横線・みなとみらい線の一部区間で正午すぎ停電があり、駅と駅の間に止まった電車から乗客が地下の線路を歩いて避難しています。午後0時20分ごろ東急東横線・みなとみらい線の大倉山駅からみなとみらい駅の間で停電があり、上下線で2本の電車が停車しました。東急電鉄は地下のトンネル内を誘導して乗客を近くのそれぞれ横浜駅と東白楽駅駅まで避難させています。乗車していた人数などは確認中です。東急電鉄によりますと、現