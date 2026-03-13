Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。ビジネスに映えるスマートさと、一日中ストレスのない着け心地は両立できるのか？ それが今回の検証テーマです。ピンホール式ベルトで、穴の位置に自分の体を合わせにいくような状況に、なんとなく本末転倒感を抱いていた筆者が、Ace_Leather Factoryの「次世代レザーベルト（3cm幅ナロータイプ