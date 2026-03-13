サッカーのスペイン１、２部を管轄するラ・リーガとＥＡＳＰＯＲＴＳは１３日、日本初開催となる国際プログラム「ＮＥＸＴＧＥＮＤＲＡＦＴＳＪＡＰＡＮ２０２６」の記者会見を行った。このプログラムは１４、１５日に神奈川県内のＡｎｋｅｒフロントタウン生田グラウンドで行われ、Ｕ―１５世代の１６８人の選手が参加。最終的に選考された男子４人、女子４人の計８人が１０日間のマドリード遠征に参加できる。プログ