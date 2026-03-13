女性に性的暴行を加えたとして不同意性交などの罪に問われているお笑いトリオ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告（４３）の初公判が１３日、東京地裁で開かれた。起訴状によると、２０２４年７月３０日に、東京都新宿区に駐車していたロケバスの中で女性の胸を触ったり、性的暴行を加えたとされる。斉藤被告は黒のスーツで入廷。職業は「芸人です」と答えると、起訴内容について「私の行為に同意してくれて