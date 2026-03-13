【モデルプレス＝2026/03/13】女優の桃井かおりが3月12日、自身のInstagramを更新。ストックを利用した料理のショットを公開した。【写真】74歳ベテラン女優「プロ級」焼き鳥のついでに作ったストックスープ＆つくねで鍋料理◆桃井かおり、ストック手料理披露桃井は「＃かおり飯」「焼き鳥作るついでに、ラーメン用スープストックとこの生姜入りつくねも作っておいた賢い我〜。今夜は鍋〜」とつづり、ストックで作っていた生姜入り