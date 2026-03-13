WBC準々決勝の相手は強豪ベネズエラ。2026年3月13日放送の情報番組「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）には前週に欠席した長嶋一茂さんが番組に復帰、侍ジャパンに強さについて言及した。「気持ちが一つになるのが早い？」侍ジャパンの特性として「日本は急造チームになった時にコミュニケーションを深めていくスピードが速い」と絶賛する。続けてチームとして「みんなの船で一つの島に向かっていこうといった時には、よ