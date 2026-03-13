【しまむら】に、新たに見逃せないセットワンピースがあるとの情報をキャッチしました。ワンピースとビスチェがセットになった高コスパな1着は、FTNアイコンの@chii_150cmさんも「出会えたら超ラッキーなアイテム」とラブコール。今回は、そんなしまむらのワンピースを着回しアイデアとともに紹介します。店舗で見つけられたら、早速カートイン推奨！ 2WAYビスチェがコーデの幅を広げ