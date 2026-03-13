アイスショー「プリンスアイスワールド」フィギュアスケートのアイスショー「プリンスアイスワールド」（PIW）は12日、6月の和歌山公演（和歌山ビッグホエール）にミラノ・コルティナ五輪の団体＆個人戦男子で銀メダルを獲得した鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が追加ゲストとして出演すると発表。ファンからは歓喜の声が上がった。和歌山公演は6月20、21日に開催。PIWが公式サイトやXなどで鍵山の出演を発表すると、