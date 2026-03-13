東海地方は、明日14日(土)は気温が大幅に上がり、来週にかけて暖かくなるでしょう。桜のつぼみは順調に膨らみ、来週後半には咲き始める所も多くなりそうです。土日(14日15日)は、晴れますが、北寄りの風がやや強く吹くため、花粉の大量飛散にご注意ください。今日13日(金)どんより曇り空冷たい風に注意今日13日(金)、低気圧が本州の南の海上にあって、発達しながら東へ進んでいます。東海地方は、今夜にかけて雲が多く、一部で