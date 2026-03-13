セキュリティ研究者が、主にASUS製ルーターからなるネットワーク機器約1万4000台に、削除が非常に難しい「KadNap」と呼ばれるマルウェアが感染していると報告しました。KadNap Malware Turning Asus Routers Into Botnetshttps://blog.lumen.com/silence-of-the-hops-the-kadnap-botnet/14,000 routers are infected by malware that's highly resistant to takedowns - Ars Technicahttps://arstechnica.com/security/2026/03/140