認定ＮＰＯ法人国際連合世界食糧計画ＷＦＰ協会は、チャリティーイベント「ＷＦＰウォーク・ザ・ワールド２０２６大阪」を５月３１日に万博記念公園で開催。イベントへの参加申込み受付をきょう１３日より開始した。「ＷＦＰウォーク・ザ・ワールド」は、途上国の子どもたちの飢餓をなくすことを目的に２００５年に開始したチャリティーイベントで、発祥の横浜では１９回目、大阪は今年で９回目を迎える。これまでに約７．