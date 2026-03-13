３月１２日に放送された文化放送「サントリー生ビールｐｒｅｓｅｎｔｓ菅井友香のぷっはーと乾杯ラジオ」に坂井瑠星騎手＝栗東・矢作芳人厩舎＝が出演。サウジＣを連覇したフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）の、普段の姿などについて語った。世界を舞台に活躍する同馬について「本当に普通の馬なんです。体はマッチョですけど。穏やかで余計なことをしない優等生。走り出したらちゃんと